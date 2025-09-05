Подмосковных школьников пригласили на олимпиаду по арабскому языку

Подмосковных школьников пригласили на межрегиональную олимпиаду по арабскому языку. Победители получат возможность пройти стажировку в ОАЭ в декабре этого года.

В олимпиаде могут принять участие учащиеся с пятого по 11-й классы, рассказали в Минобразования Подмосковья. Соревнования предназначены для ребят с уровнем владения языков А2. Соревнования пройдут в два этапа. Отборочный тур пройдет в дистанционном формате с 16 по 22 сентября, а заключительный очно 1 и 2 ноября на базе Образовательного центра им. шейхи Фатимы бинт Мубарак.

Зарегистрироваться на олимпиаду можно по ссылке до 22 сентября. Подробная информация будет размещена в личном кабинете участника.