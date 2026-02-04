Подмосковных школьников пригласили на олимпиаде по экологии

Подмосковных школьников пригласили на всероссийскую онланй-олимпиаду по окружающему миру и экологии. В ней могут поучаствовать учащиеся с первого по 11-й классы.

Как рассказали в региональном Минэкологии, олимпиада продлится до 2 марта. Все участники получат сертификат, грамоту или диплом, а преподаватели — благодарственные письма.

«Олимпиада — одно из важнейших мероприятий в сфере экологического просвещения и образования. Конечно, хотелось бы, чтобы в будущем многие ее участники выбрали экологию в качестве профессии. Но даже если этого не произойдет, школьники получат возможность проверить свои базовые знания, а главное — проникнутся идеей бережного отношения к окружающей среде, выработают экологические привычки», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Для успешного выполнения заданий необязательно иметь углубленные знания. Отдельное место в ней заняла тема личного вклада в экологическое благополучие.