Подмосковных школьников пригласили на международный инженерный чемпионат

С сентября по ноябрь в России пройдет осенний Кубок школьной лиги проекта «Международный инженерный чемпионат Case-In». Подмосковные учащиеся, желающие попробовать свои силы в решении практических заданий, могут принять участие в соревнованиях.

Проект организовали в рамках мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий.

Кроме того, он вошел в список олимпиад и конкурсов, утвержденный приказом Министерства просвещения России. Его цель — поддержать развитие способностей школьников, а также сформировать у них интерес к научной, инженерно-технической и изобретательской деятельности.

Соорганизатором мероприятия выступает организация «Россия — страна возможностей».

В этом году проект проходит по направлениям «Всероссийское соревнование среди школьников по решению инженерных кейсов» и «Теплоэнергетика».

Учащиеся с восьмого по 11-й класс должны выполнить практические задания, основанные на реальных технологических и производственных ситуациях.

Соревнование проводят в два этапа: заочный отбор и очный финал в Москве. Оценивают участников специалисты отраслевых компаний и высших учебных заведений.

Финалисты и победители смогут посетить финал проекта в столице за счет организационного комитета. Также им вручат дипломы и сертификаты, дающие дополнительные баллы к Единому государственному экзамену при поступлении в ведущие университеты страны.

С полным списком учебных заведений, которые предоставляют бонусные баллы, можно ознакомиться по ссылке.

Победители и призеры получат от организаторов ценные призы и приглашение на профильные смены во всероссийских детских центрах.