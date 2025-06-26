Подмосковных школьников пригласили на летнюю олимпиаду по информатике

Юные жители Московской области смогут проверить свои знания в сфере информационных технологий на летней олимпиаде юниоров 2025. Соревнования рассчитаны на учащихся первых–восьмых классов, причем как на новичков, так и на тех, кто уверенно программирует.

Олимпиада пройдет в несколько этапов. Пробный тур проведут 15 июля, а основной тур в онлайн-формате – 22 июля. В конце августа состоятся очные соревнования в Перми, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Те, кто не сможет приехать в города проведения, или не пройдет отбор, смогут участвовать вне конкурса с отдельным мониторингом результатов.

Прием заявок уже открыт и продлится до 8 июля.

Подробности о мероприятии и регистрация доступны на официальном сайте.