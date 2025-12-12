Подмосковных школьников пригласили на конкурс цифровых проектов о здоровье

Подростки, увлеченные развитием новых технологий, могут принять участие в конкурсе «Код здорового человека». Попробовать свои силы предложили подмосковным учащимся в возрасте от 12 до 18 лет.

Участникам предстоит решить реальные практические задачи из разных сфер жизни, связанных с наукой, медициной, спортом и бизнесом.

Организаторы предлагают на выбор три направления. Первое — гейм-дев, в рамках которого необходимо создать концепт или контент для компьютерной игры, популяризирующей здоровый образ жизни.

В дизайнерской категории школьники разработают проект детской игровой или спортивной комнаты в фитнес-центре. Третье направление — создание чат-бота, который станет цифровым гидом по миру здоровых привычек.

Участвовать можно как индивидуально, так и в команде до трех человек.

Регистрация, которую уже открыли на сайте, продлится до 16 декабря.

Уже 17 декабря участники получат на электронную почту подробное задание от одного из партнеров проекта. На его выполнение будет отведено несколько дней — готовые работы нужно представить до 22 декабря.

Соревнования пройдут в дистанционном формате, а награждение победителей состоится 25 декабря.