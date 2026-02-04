Подмосковных школьников пригласили на конкурс эпистолярного мастерства

Фото: В Химках по президентской программе модернизировали одну из старейших в городе школ / Медиасток.рф

Начался ежегодный творческий конкурс «Лучший урок письма-2026». О старте приема работ сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участвовать в конкурсе эпистолярного мастерства, который организует «Почта России», могут разные авторы: школьники, студенты колледжей, кадеты, суворовцы, ученики художественных студий и вузов, а также педагоги и руководители кружков.

Главная цель конкурса — научить детей грамотно и красиво выражать мысли на бумаге, помочь им полюбить родной язык, а также поддержать учителей, которые придумывают творческие уроки.

Жюри будет выбирать лучшие письма, обращая внимание на несколько важных моментов. Оценят, насколько необычно участник раскрыл тему, логично ли он построил письмо и соблюдал ли правила.

Важны также живой язык, собственный стиль и эмоции, которые автор смог передать. Победители получат не только почетные дипломы, но и памятные подарки.

В этом году у конкурса появились новые номинации. Одну из них — «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!» — организовалм совместно с МГУ имени М. В. Ломоносова. Категорию «Письмо добра. Мой дружный класс» создали при поддержке Союза писателей России.

Желающие могут принять участие в традиционной категории «Есть такая профессия — Родину защищать».

Срок приема работ — до 15 августа. Отправить их можно по адресу: 125252, Москва, 3-я Песчаная ул., д. 2А. На конверте необходимо сделать пометку «На конкурс „Лучший урок письма“». Также отправка доступна по электронной почте konkurs@russianpost.ru.