Подмосковных школьников пригласили на кинофестиваль в Твери

В ноябре Тверской областной дворец культуры «Пролетарка» при поддержке правительства региона проведет III Детско-юношеский кинофестиваль Центрального федерального округа «Мосты». Детей и подростков из Подмосковья пригласили присоединиться к мероприятию.

Фестиваль направлен на популяризацию кинематографа среди подрастающего поколения, поддержку творчески одаренных школьников и укрепление культурных связей между регионами посредством обмена идеями и совместного творчества.

В 2023–2024 годах в очных этапах конкурса приняли участие 172 человека из десяти регионов Центрального федерального округа.

Фестиваль пройдет в два этапа. До 28 сентября проведут заочный отбор, а с 2 по 4 ноября в Калининском районе Твери состоится очный этап, в программу которого войдут мастер-классы, кинопоказы и насыщенная культурно-просветительская часть.

На мероприятие приглашают детей и подростков в возрасте от семи до 17 лет. Участие бесплатное.

Работы оценят в следующих номинациях: анимация, документальное и игровое кино. Кроме того, проекты можно будет представить в специальной категории, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Победителей наградят дипломами и памятными призами, а педагогов — благодарственными письмами.

Подать заявку на участие можно через специальную форму по ссылке.

Новости фестиваля публикуют в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте».