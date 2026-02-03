Подмосковных школьников пригласили на кибертурнир по Counter-Strike 2

Подмосковных школьников пригласили на масштабные киберспортивные соревнования. Весной в рамках Единой школьной лиги Московской области пройдет турнир по Counter-Strike 2.

Соревнования стартуют в апреле, а закончатся в мае 2026 года. Сначала команды встретятся в онлайн-формате. На отборочный этап зарегистрируют 128 коллективов.

У участников будет право на одну ошибку. Каждые выходные 32 команды будут разыгрывать восемь путевок в следующий раунд.Так отберут 32 сильнейших коллектива, которые сразятся в плей-офф.

Этот этап продлится четыре дня. В результате останутся только четыре финалиста, которые в мае встретятся лицом к лицу на очной площадке.

Финал пройдет до двух побед одной из команд. Все онлайн-матчи организуют на российской турнирной платформе VSCL. Точное место финальных баталий станет известно позже.

Участвовать в турнире могут школьники из Подмосковья в возрасте от 14 до 18 лет. Каждая команда должна состоять из пяти основных игроков, также можно заявить до двух запасных.

Регистрация на турнир откроется 6 февраля на официальном сайте Единой школьной лиги. Подать заявку нужно успеть до 10 марта.

В сезоне 2025/2026 в рамках Единой школьной лиги в регионе запланировали свыше 15 тысяч мероприятий. В них примут участие более 50 тысяч учеников из 650 школ. В этом сезоне свои команды выставили 49 округов. Сам проект запустили в октябре 2024 года.

Все события проходят в рамках федеральной программы «Спорт России». Концепцию Единой школьной лиги разработали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, чтобы как можно больше учеников начали регулярно заниматься спортом.

Новости и анонсы доступны официальных сообществах в Telegram и «ВКонтакте».