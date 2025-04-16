Подмосковных школьников пригласили на IT-соревнование

Школьников, студентов и молодых специалистов из Подмосковья пригласили на весенний хакатон. Регистрация на IT-соревнования продлится до 28 апреля.

В этом году темами хакатона «Цифра.zone | Технологическая модернизация» стали разработка чат-бота для взаимодействия с GenAI, а также создание прототипа приложения WhatIF. Оно будет использовать искусственный интеллект для формирования альтернативного развития исторических событий в России.

Молодые специалисты также смогут познакомиться с ведущими экспертами и представить свои идеи представителям бизнеса.

В состав команды должно входить не более пяти человек. Подать заявку на участие можно по ссылке.