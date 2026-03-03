Подмосковных школьников пригласили на федеральный экологический конкурс

Открылся прием заявок на участие в третьем федеральном конкурсе «Дети. Экология. Будущее». Присоединиться к испытаниям могут подмосковные школьники.

Мероприятие проводит центр содействия природоохранным инициативам «Экология». В 2026 году темой проекта объявили «Народы России в гармонии с природой».

«Мало кто знает, что первые принципы бережливого отношения к природным богатствам были записаны еще в ХІ веке, в „Русской правде“ Ярослава Мудрого. Поэтому важно, чтобы дети понимали и разделяли народную мудрость, проверенную веками. Об экологии следует говорить, в том числе, и сквозь призму нашей истории, традиций общинности», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

К участию приглашают учащихся всех классов школ, лицеев и гимназий, воспитанников кадетских корпусов и детских домов, а также юнармейцев.

В этом году предусмотрели три номинации: рисунок для учеников первых-четвертых классов на тему «Культурный код: бережное отношение к природе в сказках, мифах и легендах народов России», видеоролик для школьников с пятого по восьмой класс об этноэкологических традициях разных народов и эссе для старшеклассников о роли культурного наследия в сохранении природы сегодня.

Подать заявку можно до 1 апреля. Подробные условия участия опубликованы на официальной странице конкурса.