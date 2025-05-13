Подмосковных школьников пригласили на экологический конкурс

До завершения приема заявок на второй Федеральный конкурс «Дети. Экология. Будущее» осталось всего три дня. Школьников из Московской области пригласили принять участие в состязании.

Министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин отметил, что ученики в регионе всегда демонстрировали любовь к природе и желание защитить ее.

«Я призываю всех воспользоваться хорошим шансом в очередной раз продемонстрировать свои способности и идеи, время еще есть», — подчеркнул глава ведомства.

К участию приглашают учеников первых-четвертых классов школ, лицеев, гимназий, воспитанников кадетских корпусов, детских домов, а также юнармейцев. Творческие работы будут принимать до 15 мая по электронному адресу konkurs@forumeco.ru.

Имена победителей объявят с 2 по 4 июня, а награждение пройдет в период с 5 по 30 июня. Лучшие рисунки будут представлены на XVI Международном форуме «Экология» в Москве, который запланирован на 5–6 июня.