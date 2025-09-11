Подмосковных школьников пригласили на экологический конкурс

Всероссийское общество охраны природы запустило конкурс «Экология с заботой о Родине». Цель инициативы — выявить и поддержать лучшие инициативы среди учащихся. К участию пригласили и подмосковных школьников.

Организатором конкурса в регионе выступает Московская областная организация ВООП при информационной поддержке Минэкологии региона

«Мы ежегодно организуем масштабное мероприятие — „Ярмарку экологических проектов“. Недавно прошла очередная ярмарка, но уже пора готовиться к следующей, и конкурс, организованный ВООП, поспособствует тому, что мы раньше узнаем о хороших проектах юных участников и включим их в число участников ярмарки», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Принять участие смогут природоохранные отряды от 5 до 15 человек в возрасте от 12 лет.

Для школьников доступны три номинации:

«Мастера экоуроков» — за лучшие образовательные проекты;

«Мастодонты экологических акций» — за успешные инициативы по сбору макулатуры;

«Специалисты экологических репортажей» — за лучшие видеоматериалы по экологическим проблемам.

Сроки проведения: с 8 сентября по 1 декабря 2025 года.

Подробная информация и положение доступны на официальном сайте.