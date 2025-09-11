Подмосковных школьников пригласили на экологический конкурс
Всероссийское общество охраны природы запустило конкурс «Экология с заботой о Родине». Цель инициативы — выявить и поддержать лучшие инициативы среди учащихся. К участию пригласили и подмосковных школьников.
Организатором конкурса в регионе выступает Московская областная организация ВООП при информационной поддержке Минэкологии региона
«Мы ежегодно организуем масштабное мероприятие — „Ярмарку экологических проектов“. Недавно прошла очередная ярмарка, но уже пора готовиться к следующей, и конкурс, организованный ВООП, поспособствует тому, что мы раньше узнаем о хороших проектах юных участников и включим их в число участников ярмарки», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.
Принять участие смогут природоохранные отряды от 5 до 15 человек в возрасте от 12 лет.
Для школьников доступны три номинации:
- «Мастера экоуроков» — за лучшие образовательные проекты;
- «Мастодонты экологических акций» — за успешные инициативы по сбору макулатуры;
- «Специалисты экологических репортажей» — за лучшие видеоматериалы по экологическим проблемам.
Сроки проведения: с 8 сентября по 1 декабря 2025 года.
Подробная информация и положение доступны на официальном сайте.