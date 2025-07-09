Подмосковных школьников пригласили на бесплатный IT-курс

Школьники из небольших городов могут принять участие в бесплатном образовательном онлайн-проекте «КОД». На нем ребят научат основам программирования и дизайна.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, программа рассчитана на подростков от 14 до 17 лет, которые проживают в небольших городах с населением до 100 тысяч человек. Проект поможет им освоить навыки программирования и дизайна.

Участники будут посещать онлайн-занятия с октября по апрель. На них будут обучать программированию и дизайну, проводить встречи с представителями крупных компаний. Для финалистов организуют стажировку в Санкт-Петербург.

Зарегистрироваться на курс можно до сентября по ссылке.

Больше информации о программе — на сайте.