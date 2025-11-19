Подмосковных школьников пригласили на бесплатные онлайн-консультации психолога
В Подмосковье начал работу новый электронный сервис «Цифровой психолог». Он создан для оказания бесплатной квалифицированной помощи школьникам и их родителям онлайн.
Во время онлайн-сессий учащиеся могут рассказать специалистам о школьных проблемах, успеваемости, отношениях со сверстниками, семьей, а также поднять вопросы самоопределения и выбор пути. Родителям готовы предоставить поддержку в воспитании и развитии детей с ОВЗ и инвалидностью.
Психолог поможет поддержать эмоциональное состояние пациента, разберет с ним стрессовые ситуации и многое другое.
В сервисе можно выбрать специалиста, записаться на консультацию и ознакомиться с психолого-педагогическим контентом.
Платформа разработана Министерством Просвещения РФ и Минцифры РФ.