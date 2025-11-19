Подмосковных школьников пригласили на бесплатные онлайн-консультации психолога

В Подмосковье начал работу новый электронный сервис « Цифровой психолог » . Он создан для оказания бесплатной квалифицированной помощи школьникам и их родителям онлайн.

Во время онлайн-сессий учащиеся могут рассказать специалистам о школьных проблемах, успеваемости, отношениях со сверстниками, семьей, а также поднять вопросы самоопределения и выбор пути. Родителям готовы предоставить поддержку в воспитании и развитии детей с ОВЗ и инвалидностью.

Психолог поможет поддержать эмоциональное состояние пациента, разберет с ним стрессовые ситуации и многое другое.

В сервисе можно выбрать специалиста, записаться на консультацию и ознакомиться с психолого-педагогическим контентом.

Платформа разработана Министерством Просвещения РФ и Минцифры РФ.