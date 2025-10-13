Подмосковных школьников и студентов пригласили на онлайн-соревнования по IT

Подмосковных школьников пригласили на всероссийский конкурс «Моя профессия — ИТ». Подать заявку на соревнования можно до 15 октября по ссылке .

Принять участие в хакатоне могут школьники с шестого класса, а также студенты и молодые специалисты, рассказали в областном Мингосуправления.

Программа соревнований состоит из двух этапов. Первый пройдет с 10 по 16 октября. Там участники будут разрабатывать идеи для решения бизнес-задачи. Они представят свои концепции экспертам и получат рекомендации для доработки.

Хакатон состоится с 17 по 19 октября. Там команды разработают и презентуют прототипы цифровых решений по выбранной задаче. В результате определят лучшие проекты, которые войдут в число победителей и призеров.