Подмосковных самозанятых пригласили на бесплатный курс по столярному делу

Фото: Unsplash

Подмосковных самозанятых пригласили на бесплатный курс по столярному делу. Занятия пройдут 30 и 31 августа в центре «Мой бизнес».

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, центр проводит курсы для самозанятых по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Один из них посвятят столярному делу. В первый день занятий мастер Андрей Громов проведет тренинг по токарной обработке. Слушатели узнают об истории этого ремесла, а также о видах станков и других инструментов. В этот же день преподаватель Алексей Новиков расскажет о резьбе по дереву. В завершении участники смогут изготовить свое панно.

ВО второй день курса участники встретятся с художником миниатюрной живописи Асей Леоновой. Она проведет тренинг по росписи. Участники смогут украсить деревянную шкатулку в одном из предложенных стилей, научатся пользоваться акриловыми красками, работать кистями и покрывать изделие.

Затем резчик и основатель Ложкарного клуба Никита Гирнык расскажет об истории декоративно-прикладного искусства «кумико», после чего участники изготовят деревянную ложку.

Зарегистрироваться на курс можно по ссылке.

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