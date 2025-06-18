Подмосковных родителей пригласили на вебинар о вопросах безопасности детей летом

Подмосковных родителей пригласили на вебинар о вопросах воспитания детей. Он пройдет 20 июня в 15:00 и будет посвящен мерам безопасности во время летних каникул.

Вебинар в рамках просветительского онлайн-проекта Минобразования Подмосковья «Родительский час». Темой эфира станет «Безопасное лето». Участникам расскажут о том, как уберечь детей от опасностей и как действовать в непредвиденных ситуациях.

Вебинары помогают родителям найти ответы на вопросы воспитания. С ними общаются специалисты в области психологии и педагогики, которые дают ценные советы и разбирают сложные ситуации.

«Мы видим, как растет доверие к этим встречам, как родители активно включаются в обсуждение, задают вопросы и применяют полученные знания в жизни. Это именно тот формат, который помогает семьям чувствовать поддержку и уверенность в вопросах воспитания детей», — отметила заместитель министра образования Лариса Сулима.

В этот раз спикерами станут полковник полиции, заместитель начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД по Московской области Ольга Кулева и консультант информационного отдела управления экономической безопасности ГУРБ Владимир Брянцев.

Присоединиться к встрече можно по ссылке.