Подмосковных работников допобразования пригласили на «Методическое лето» 20 июня

Фото: Министерство образования МО

Тематическая встреча для работников допобразования пройдет в музее «АТОМ» на ВДНХ 20 июня. Участников познакомят с практиками и образовательными ресурсами для формирования системного мышления и интереса детей. Об этом рассказали в Минборазования МО.

Встреча пройдет в рамках проекта «Методическое лето».

Ключевая тема — междисциплинарный подход в реализации технических и естественно-научных программ. Особое внимание уделят взаимодействию культурных учреждений и дополнительного образования. Мероприятие позволит педагогам расширить профессиональный кругозор и обзавестись полезными связами.

Организаторами выступают Минобразования Подмосковья и Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания.

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