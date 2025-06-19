Подмосковных работников допобразования пригласили на «Методическое лето» 20 июня

Тематическая встреча для работников допобразования пройдет в музее «АТОМ» на ВДНХ 20 июня. Участников познакомят с практиками и образовательными ресурсами для формирования системного мышления и интереса детей. Об этом рассказали в Минборазования МО.
Встреча пройдет в рамках проекта «Методическое лето».
Ключевая тема — междисциплинарный подход в реализации технических и естественно-научных программ. Особое внимание уделят взаимодействию культурных учреждений и дополнительного образования. Мероприятие позволит педагогам расширить профессиональный кругозор и обзавестись полезными связами.
Организаторами выступают Минобразования Подмосковья и Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания.
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