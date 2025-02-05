Подмосковных производителей в агросфере пригласили на деловую миссию в Монголию

Подмосковных производителей, задействованных в сфере АПК, приглашают на деловую миссию в Монголию. Она пройдет 22–23 мая, а организатором выступит Российский экспортный центр.

Как сообщили в Минсельхозе Подмосковья, участие могут принять компании, работающие в сфере пищевой промышленности и АПК, и заинтересованные в выходе на монгольский рынок. Отмечается, что миссия — это возможность провести переговоры с локальным бизнесом и заключить контракты.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте до 23 марта. Экспортеры могут рассчитывать на господдержку: РЭЦ полностью покрывает расходы на аренду и оформление выставочных площадей, рекламу и организацию мероприятий. Также участникам компенсируют часть затрат на застройку стендов и доставку продукции — 50% для крупных компаний и 80% для малого и среднего бизнеса.