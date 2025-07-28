Подмосковных производителей товаров для детей пригласили на отраслевой конкурс

Стартовал период подачи заявок на соискание национальной премии «Золотой медвежонок» в сфере товаров и услуг для детей. Производителей из Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе.

Подать заявку могут компании, которые производят игрушки, одежду, школьную и спортивную форму, обувь, товары для мам и младенцев, детскую косметику, средства гигиены, учебные пособия, мебель и другие изделия.

Конкурс проходит в несколько этапов. Премиальный сезон «Лучшая продукция для детства» включает 10 категорий, а сезон «Лидеры инфраструктуры детства» — восемь.

Также в рамках премии представлены специальные номинации: от МЧС России — «Культура безопасности детства» и от Росстандарта — «За качество продукции». Последняя награда присуждается по решению научно-экспертного совета в сфере стандартизации и не требует отдельной заявки.

«Национальная премия „Золотой медвежонок“ — это открытая платформа для диалога и профессиональной обратной связи между производителями, экспертным сообществом и потребителями. Причем диалога, который не прекращается после церемонии награждения. Это возможность повысить узнаваемость бренда, показать свою продукцию всей стране. Что особенно важно, ведь родительский выбор все чаще ориентируется на отечественные качественные и безопасные товары для детей», — отметила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

Производители из Подмосковья не раз становились победителями премии. Так, в прошлом году первое место в номинации МЧС заняла компания «Мир пластика».

Подробная информация и форма для подачи заявки доступны на официальном сайте премии.

За годы существования «Золотой медвежонок» объединил более двух тысяч компаний, отметив свыше полутора тысяч детских товаров и услуг знаком качества.

В конкурсе участвуют представители более 80 регионов России, а в народном голосовании ежегодно принимают участие свыше 250 тысяч потребителей.