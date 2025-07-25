Подмосковных производителей сладостей пригласили на продуктовую выставку в Дубай
Бизнесмены Московской области получили возможность продемонстрировать продукцию на мировом уровне. В Дубае с 15 по 17 сентября пройдет международная выставка «ISM Middle East 2025».
Мероприятие соберет ключевых участников рынка кондитерских изделий, включая производителей, ритейлеров и поставщиков.
На выставке продемонстрируют широкий спектр продукции: от шоколада до печенья и мороженого.
Отметим, что Подмосковье остается лидером в России по объемам производства кондитерских изделий – за пять месяцев на территории региона выпустили свыше 210 тонн продукции.
Сейчас проводится обработка заявок участников через официальный сайт. При заполнении анкеты необходимо указать основные сведения о компании.
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