Подмосковных производителей сладостей пригласили на продуктовую выставку в Дубай

Бизнесмены Московской области получили возможность продемонстрировать продукцию на мировом уровне. В Дубае с 15 по 17 сентября пройдет международная выставка «ISM Middle East 2025».

Мероприятие соберет ключевых участников рынка кондитерских изделий, включая производителей, ритейлеров и поставщиков.

На выставке продемонстрируют широкий спектр продукции: от шоколада до печенья и мороженого.

Отметим, что Подмосковье остается лидером в России по объемам производства кондитерских изделий – за пять месяцев на территории региона выпустили свыше 210 тонн продукции.

Сейчас проводится обработка заявок участников через официальный сайт. При заполнении анкеты необходимо указать основные сведения о компании.