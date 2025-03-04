Подмосковных производителей продуктов пригласили на международную выставку

Подмосковных предпринимателей пригласили на международную выставку продуктов питания в Узбекистане. Она пройдет в Ташкенте с 8 по 10 апреля.

На выставке UzFood представят продукты питания, ингредиенты и технологии производства, рассказали в региональном Минсельхозпроде.

Мероприятие направлено на продвижение пищевой продукции, а также установление новых бизнес-связей. Участие в выставке примут более 300 компаний из разных стран.

«Основные направления мероприятия включают производство и переработку продуктов питания, технологии хранения и упаковки, а также новые методы обеспечения качества и безопасности продуктов. Планируется проведение семинаров, мастер — классов и консультаций с участием экспертов отрасли, предусмотрены выставочные стенды для демонстрации инновационной продукции и технологий», — добавили в министерстве.

Участники выставки смогут наладить новые партнерские связи, оценить конкурентноспособность продукции и обменяться опытом.

Подать заявку можно по ссылке.