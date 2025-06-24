Подмосковных производителей пригласили на вебинар по выходу на маркетплейсы Индии

Российский экспортный центр 27 июня проведет онлайн-семинар, посвященный возможностям продажи сельскохозяйственной продукции через индийские маркетплейсы. Производителей из Подмосковья пригласили принять участие в обучающем мероприятии.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона уточнили, что регистрация на вебинар будет открыта до 26 июня.
Специалисты подробно расскажут слушателям о специфике интернет-торговли в Индии. Участники узнают, как эффективно продвигать продукцию на рынке страны, какие требования предъявляются к сертификации и маркировке товаров. Особое внимание уделят практическим аспектам работы с крупнейшими местными онлайн-площадками.
Все зарегистрированные участники получат доступ к записи вебинара после его завершения. Для участия необходимо заполнить анкету на официальном сайте Российского экспортного центра.
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