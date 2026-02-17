Подмосковных производителей пригласили на продуктовую выставку в Таиланд

Подмосковных производителей пригласили на выставку THAIFEX Anuga Asia 2026. Мероприятие соберет мировых лидеров пищевой индустрии с 26 по 30 мая в столице Таиланда Бангкоке.

Организатором поездки выступает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

THAIFEX Anuga Asia зарекомендовала себя как авторитетная площадка, где пересекаются интересы производителей продуктов питания, поставщиков напитков и экспертов отрасли со всего света. Участие в выставке открывает перед компаниями перспективы выхода на новые рынки, позволяет отследить актуальные тренды, оценить новинки и наладить прочные связи с зарубежными партнерами.

Организаторы берут на себя значительную часть финансовой нагрузки: оплату аренды выставочных площадей, регистрационные взносы и оборудование коллективного стенда Подмосковья. Транспортные расходы и проживание участники покрывают самостоятельно.

Заявки на включение в состав делегации принимают до 23 февраля на сайте.

Там же можно изучить календарь международных событий для экспортеров.

Поддержку бизнеса в этом направлении осуществляют в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», а детальные меры содействия экспортерам представлены на инвестиционном портале региона.