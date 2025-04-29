Подмосковных производителей пригласили на международный экономический форум

С 23 по 25 мая в Благовещенске и китайском городе Хэйхэ состоится экономический форум «АмурЭкспо». Предпринимателей Подмосковья пригласили принять участие во встречах.

Мероприятие пройдет в формате выездной площадки Восточного экономического форума и станет значимой платформой для международного диалога и сотрудничества.

В рамках деловой программы планируется обсудить развитие международной торговли, участие в интеграционных объединениях, энергетику, банковскую сферу, туризм и другие сферы. Для участников подготовят культурную и спортивную программы.

Форум организует правительство Амурской области совместно с Фондом Росконгресс при поддержке ведомств.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, подмосковные предприниматели, в том числе экспортеры продукции агропромышленного комплекса, могут узнать подробности на официальном сайте мероприятия.

Получить консультацию можно также по номерам +7 (800-51) 1-22-51, +7 (41-62) 39-20-57, +7 914 550-33-17, +7 (914) 045-20-96 или в Telegram-чате ведомства.