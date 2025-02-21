Подмосковных производителей пригласили на конгресс индустрии детских товаров

С 14 по 16 апреля в Центре событий РБК пройдет 15-й Конгресс индустрии детских товаров. Производителей из Подмосковья приглашают к участию, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.
Конгресс станет главной площадкой для общения бизнеса, представителей власти, экспертов и профессионалов. Участники обсудят развитие отрасли на 2025–2030 годы, а также нацпроект, утвержденный правительством. Также на мероприятии затронут вопросы промышленного роста и поддержки регионов.
В рамках конгресса представят более 15 направлений производства и пять сфер услуг для семей с детьми. В ведомстве отметили, что для участников запланировали дискуссии, обмен опытом и обсуждение новых мер поддержки бизнеса. Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте.
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