Подмосковных производителей напитков пригласили на обучающий вебинар 24 марта

Подмосковных производителей безалкогольных напитков пригласили на обучающий вебинар. Мероприятие организует комиссия Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий.
Вебинар посвятят развитию индустрии и ее законодательным тонкостям. Специалисты Союза производителей соков, воды и напитков, а также независимые эксперты расскажут участникам об актуальных новостях отрасли.
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. Вебинар начнется в 11:00.
Напомним, в последнее время в магазинах увеличился ассортимент продукции от российских производителей. Кроме того, в стране проводят обновление регулирующих индустрию документов.
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