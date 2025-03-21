Подмосковных производителей напитков пригласили на обучающий вебинар 24 марта

Подмосковных производителей безалкогольных напитков пригласили на обучающий вебинар. Мероприятие организует комиссия Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий.

Вебинар посвятят развитию индустрии и ее законодательным тонкостям. Специалисты Союза производителей соков, воды и напитков, а также независимые эксперты расскажут участникам об актуальных новостях отрасли.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. Вебинар начнется в 11:00.

Напомним, в последнее время в магазинах увеличился ассортимент продукции от российских производителей. Кроме того, в стране проводят обновление регулирующих индустрию документов.