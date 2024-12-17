Подмосковных производителей молока пригласили на международную выставку

Подмосковных предпринимателей пригласили на международную выставку оборудования для производства молочной продукции. Она пройдет в центре «Крокус Экспо» с 21 по 23 января.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, на выставке DairyTech представят современное оборудование для переработки молока и производства продукции из него. Кроме того, участники смогут посетить деловую программу, где выступят свыше 100 спикеров.

Эксперты обсудят ситуацию на рынке молока и сыра, производственные процессы, импортозамещение и автоматизацию.

Узнать подробнее о мероприятии можно по ссылке.

В прошлом году выставку посетили свыше 3,9 тысячи человек из 74 регионов России и 23 стран мира.