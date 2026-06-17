Подмосковных производителей АПК пригласили на серию вебинаров об экспорте

Российский экспортный центр проведет серию вебинаров о рынках Азербайджана, Белоруссии и Турции. Участникам расскажут, как наладить поставки за рубеж, рассказали в Мининвесте Подмосковья.

Производители агропромышленной продукции смогут изучить перспективные рынки и выстроить эффективную стратегию экспорта.

Представители РЭЦ расскажут обо всех тонкостях работы с другими государствами, включая поиск контрагентов и организацию логистики.

Всего запланировано несколько вебинаров. Партнерство с Индией обсудят 18 июня, 19 июня эксперты расскажут об особенностях работы с Азербайджаном, 22 июня — о выходе на рынок Белоруссии, а 23 июня — Турции.

«Регистрируйтесь на вебинары, получите экспертные ответы и персонализированные рекомендации, которые помогут укрепить позиции подмосковных производителей на международных рынках и значительно нарастить объемы сельхозэкспорта», — призвали в ведомстве.