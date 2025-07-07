Подмосковных программистов пригласили на всероссийский образовательный форум

С 2 по 13 сентября в Липецкой области пройдет масштабное образовательное событие — всероссийский молодежный форум «Область будущего». Юных программистов из Подмосковья приглашают присоединиться к единомышленникам в рамках одной из смен.

Мероприятие соберет 400 талантливых участников в возрасте от 14 до 35 лет, увлеченных современными цифровыми технологиями. Форум пройдет в два этапа, каждый из которых посвятят отдельному направлению IT-индустрии.

Первая смена «IT-Город», которая пройдет со 2 по 6 сентября, предназначена для будущих программистов, аналитиков данных, специалистов по кибербезопасности и разработчиков IT-продуктов.

На второй смене «IT-Искусство», запланированная на 9–13 сентября, ждут творческих представителей цифрового искусства — дизайнеров виртуальной реальности, разработчиков VR/AR-технологий и создателей визуального контента.

Особое внимание организаторы уделят юным участникам. Для представителей «Движения Первых» в возрасте от 14 до 17 лет подготовят специальные программы, которые позволят школьникам получить ценные навык.

Важной возможностью для участников станет конкурс «Росмолодежь.Гранты», в рамках которого можно получить финансирование до 1,5 миллиона рублей на реализацию собственных проектов.