Подмосковных программистов пригласили на конкурс по решению задач в сфере путешествий

Подмосковные программисты могут принять участие в хакатоне в сфере путешествий. Go и Python разработчики, аналитики и продакт-менеджеры попробуют свои силы в решении реальных бизнес-задач индустрии и поборются за денежный приз.
Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, в хакатоне представят два тематических трека. Участники разработают инструмент «Секретного гостя» Для оценки качества отелей, а также создадут сервис, который будет давать персональные рекомендации гостиниц на данных о пользователей и отзывах его друзей.
Мероприятие организуют полностью в онлайн-формате. Принять в нем участие смогут команды до пяти человек.
Соревнования начнутся 26 сентября и продлятся до 3 октября. По желанию можно посетить лекции и конференции.
Зарегистрироваться как участник можно до 18 сентября по ссылке.
