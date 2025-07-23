Подмосковных преподавателей музыки пригласили на всероссийский конкурс

Стартовал прием заявок на соискание президентской премии для преподавателей в сфере музыкального образования. Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе.

Кандидата должно выдвинуть образовательное учреждение. Специальная комиссия будет оценивать конкурсантов по нескольким ключевым критериям: наличие авторских методик преподавания, успехи учеников на фестивалях, а также личный вклад педагога в творческие проекты.

Подать документы можно до 20 августа исключительно в электронном формате через официальный сайт Министерства культуры России.

Напомним, с марта 2022 года по указу президента ежегодно присуждаются 150 премий лучшим педагогам детских школ искусств, музыкальных училищ и вузов. Особое внимание уделяют преподавателям, чьи ученики добиваются высоких результатов на конкурсах.