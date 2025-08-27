Подмосковных предпринимателей стали обманывать под видом проверки терминалов

Под прицелом мошенников оказались предприниматели, которые принимают платежи за свои товары и услуги через терминалы. Об этом рассказали в подмосковном управлении безопасности со ссылкой на отдел по борьбе с киберпреступностью МВД России.

Ведомство рассказало о случае, как в магазин позвонил мошенник. Он представился сотрудником компании, которая обслуживает терминал и сообщил, что оборудование нуждается в тестировании.

Для этого он попросил перевести ему 60 тысяч рублей на карту, пообещав, что деньги вернутся на счет в течение 15-20 минут. Также он убедил направить чек об оплате. Однако после этого отправленная сумма не вернулась.

Держателей магазинов предупредили, чтобы не стать жертвой мошенников, важно обдумывать свои действия. Если собеседник начинает торопить, лучше прервать разговор, перепроверить информацию и перезвонить самостоятельно на официальный номер организации.