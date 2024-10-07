Подмосковных предпринимателей пригласили на встречу с делегацией Вьетнама 14 октября

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области пригласил компании региона присоединиться к международной реверсной бизнес-миссии с делегацией из Вьетнамской Республики. Мероприятие запланировано на 14 октября в Красногорске.

В рамках бизнес-миссии будут представлены вьетнамские компании-импортеры, заинтересованные в косметической и уходовой продукции. Среди участников значатся такие компании, как DALINK VIETNAM COMPANY LIMITED, VIETNAM RUTOP IMPORT EXPORT LIMITED COMPANY, AMT Import Export Trading Company Limited и WAXING HOUSE COMPANY LIMITED.

Участники получат возможность встретиться с потенциальными покупателями российских товаров для обсуждения условий сотрудничества. Формат встреч предполагает активное взаимодействие, позволяющее клиентам ознакомиться с продуктами и выбрать лучшие предложения по партнерству.

Мероприятие пройдет в очной форме 14 октября в Красногорске. Начало запланировано на 10:00. Для участия требуется предварительная регистрация по ссылке, которая будет открыта до 11 октября.

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