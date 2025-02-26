Подмосковных предпринимателей пригласили на встречу по госзакупкам 28 февраля

Предпринимателей Подмосковья пригласили на круглый стол по совершенствованию государственных закупок. Мероприятие 28 февраля проведут Торгово-промышленная палата Московской области и Комитет по конкурентной политике региона.

Ранее на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ провели опрос об условиях участия в продедурах закупок в регионе. Предприниматели могли изложить собственные идеи и оставить контактные данные.

Желающие принять участие в круглом столе, которые еще не прошли опрос, могут заполнить форму до 27 февраля.

Поле обработки заявок участникам предложат лично посетить мероприятие или направят ссылку для подключения к встрече онлайн.