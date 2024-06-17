Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар по экспорту 20 июня

Представители малого и среднего бизнеса Подмосковья могут принять участие в бесплатном вебинаре «Экспорт промышленной продукции в страны ЕАЭС». Мероприятие организовано Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

Одним из спикеров вебинара станет владелец компании «Нера Консалт» Анна Руднева. Эксперт рассмотрит важные аспекты экспорта промышленной продукции в страны Евразийского экономического союза.

На мероприятии обсудят вопросы системы разрешительного порядка вывоза промышленной продукции, а также особенности оплаты товаров через сторонние страны и детали заключения экспортных контрактов с учетом новых требований и правил.

Вебинар пройдет в режиме онлайн 20 июня с 15:00 до 16:00. Для участия необходимо оставить заявку по ссылке до 20 июня. Информация для подключения к прямой трансляции будет отправлена на указанный адрес электронной почты.

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