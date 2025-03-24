Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар об использовании ИИ

Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар об использовании искусственного интеллекта для бизнеса и самопрезентации. Он пройдет 26 марта.

Вебинар проведет центр «Мой бизнес», сообщили в региональном Мининвесте. Участникам расскажут о возможностях искусственного интеллекта, а также о видах нейросетей и технологий для работы с текстами. Спикером станет литературный редактор и эксперт по контент-маркетингу Наталья Шаверина.

Подключиться можно будет по ссылке. Вебинар пройдет в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В ведомстве напомнили, что узнать о предстоящих тренингах и программах обучения можно на инвестиционном портале.