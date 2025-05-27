Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар об экспорте во Вьетнам

Вебинар на тему «В сердце Ханоя! Семь секретов успешных продаж: от дегустации до контракта. Почему вьетнамцы выбирают российские товары АПК» состоится 29 мая. Компании Подмосковья пригласили посетить мероприятие.

В рамках вебинара эксперты расскажут слушателям о специфике вьетнамского рынка, перечислят вкусовые предпочтения местных жителей, а также раскроют секреты эффективных маркетинговых стратегий.

Участники также узнают об оптимальных каналах продвижения товаров в стране.

Пройти регистрацию для участия в семинаре можно по ссылке.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнило, что, что в Telegram-чате «Экспорт продукции АПК МО» доступно больше информации об отраслевых мероприятиях.