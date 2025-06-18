Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар об экспорте в Турцию

Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар по вопросам экспорта продукции АПК в Турцию. Он пройдет 25 июня в 10:00.

На вебинаре обсудят возможности экспорта фермерской продукции в Турцию, а также подготовку к международной выставке World Food Istanbul, которая пройдет со 2 по 5 сентября. Слушателям расскажут о наиболее востребованных товарах на зарубежном рынке, которая может заинтересовать потребителей.

Спикеры также объяснят, что необходимо учитывать при подготовке к выставке.

«Выход предприятий на рынок новых государств расширяет экспортный потенциал региона — в настоящее время продукция агропрома Подмосковья экспортируется в более 80 стран мира», — отметили в Минсельхозпроде Подмосковья.

Узнать больше о вебинаре и зарегистрироваться можно по ссылке.