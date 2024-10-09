Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар об экспорте в Саудовскую Аравию

Предпринимателей Подмосковья приглашают на бесплатный вебинар «Строительный сектор в Саудовской Аравии», организованный Фондом поддержки ВЭД Московской области. Вебинар пройдет 15 октября с 14:00 до 15:00.

Участники обсудят тенденции, ключевые проекты, регулирование, инновации и перспективы строительного сектора Саудовской Аравии. Зарегистрироваться на вебинар можно до 10:00 15 октября по ссылке.

По всем интересующим вопросам также можно обратиться к Светлане Воробьевой: 8 (495) 150-39-41 (добавочный 16) или написав на почту vsv@exportmo.ru.

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