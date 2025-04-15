Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар об экспорте в ОАЭ

Производителей агропромышленного комплекса Московской области пригласили на вебинар о регистрации продукции для экспорта в Объединенные Арабские Эмираты. Дистанционный семинар пройдет 23 апреля.

Мероприятие может представлять интерес для компаний, поставляющих товары на рынок страны, или желающих расширить присутствие в государстве.

На вебинаре выступят специалисты Российского экспортного центра, представители организации в Объединенных Арабских Эмиратах, а также сотрудники профильной компании по сертификации и регистрации товаров.

На встрече участники обсудят, в частности, получение сертификата «Халяль».

Зарегистрироваться на онлайн-семинар можно на официальном сайте.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили, что по итогам 2024 года объем экспорта региональной продукции агропромышленного комплекса в ОАЭ составил 4,7 тысячи тонн.