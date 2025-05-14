Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар об экспорте в Монголию

Фото: Подмосковье, Китай и Казахстан начали строить новый транспортно-логистический хаб в Селятино / Медиасток.рф

Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар об экспорте в Монголию. На нем расскажут об особенностях рынка страны, возможностях развития бизнеса, вызовах и рисках.

Вебинар состоится в 11:00 до 12:00 20 мая при организации регионального Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности.

Участникам расскажут об особенностях ведения бизнеса, основных направлениях торговли и о поддержке со стороны государства. Спикером выступит торговый представитель России в Монголии Максим Васильев.

Подать заявку на участие можно по ссылке до 10:00 20 мая.

Больше информации о поддержке экспортеров доступно на сайте фонда.