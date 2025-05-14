Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар об экспорте в Монголию
Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар об экспорте в Монголию. На нем расскажут об особенностях рынка страны, возможностях развития бизнеса, вызовах и рисках.
Вебинар состоится в 11:00 до 12:00 20 мая при организации регионального Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности.
Участникам расскажут об особенностях ведения бизнеса, основных направлениях торговли и о поддержке со стороны государства. Спикером выступит торговый представитель России в Монголии Максим Васильев.
Подать заявку на участие можно по ссылке до 10:00 20 мая.
Больше информации о поддержке экспортеров доступно на сайте фонда.
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