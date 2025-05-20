Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар об экспорте в Мексику

Вебинар об экспорте в Мексику проведут для подмосковных предпринимателей 27 мая. На нем расскажут о том, как выйти на зарубежный рынок и получиьт поддержку.

Вебинар пройдет при организации Фонда поддержки экспорта, рассказали в региональном Мининвесте. На нем расскажут о возможностях выхода на рынок государства, а также об особенностях ведения бизнеса и мерах поддержки. Спикером выступит торговый представитель России в Мексиканских Соединенных Штатах Александр Абрамов.

«Эксперт расскажет о текущей экономической ситуации, влиянии международных и внутренних факторов на торговлю, особенностях экспорта и импорта между странами, возможностях для развития бизнеса, вызовах и рисках, а также о господдержке экспортеров», — рассказали в ведомстве.

Вебинар пройдет 27 мая с 09:00 до 10:00. Зарегистрироваться на него можно по ссылке.