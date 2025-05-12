Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар об экспорте в Иран

Предпринимателей Подмосковья, заинтересованных в выходе на иранский рынок, пригласили на бесплатный вебинар. Мероприятие пройдет 15 мая с 10:30 до 11:30.

Как рассказали в региональном Мининвесте, вебинар будет полезен тем, кто хочет узнать больше о возможностях выхода на рынок Ирана, а также особенностях бизнесе и возможной поддержке.

Спикером встречи станет врио торгового представителя России в Иране Андрей Блинников. Он расскажет об экономической ситуации, развитии бизнеса, вызовах и рисках.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте Фонда поддержки ВЭД до 10:00 15 мая. Ссылка на вебинар будет отправлена на указанную электронную почту.

Дополнительную информацию можно уточнить у специалиста фонда Анастасии Прибыловой по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 06) или электронной почте apb@exportmo.ru.

Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».