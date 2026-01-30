Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар об экспорте в Египет

Для подмосковных предпринимателей, которые хотят выйти на рынок Египта, проведут бесплатный вебинар. Мероприятие «Час с торговым представителем РФ в Арабской Республике Египет» состоится 10 февраля.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки региона отметили, что организатором выступает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

Вебинар в первую очередь рассчитан на представителей малого и среднего бизнеса региона, которые заинтересованы в новых возможностях.

На мероприятии выступит торговый представитель России в Египте Алексей Теванян, который расскажет участникам о местном рынке, назовет наиболее перспективные для подмосковных компаний направления и даст практические советы.

Вебинар начнется 10 февраля в полдень.

Для участия необходимо заранее оставить заявку на сайте фонда по ссылке.

Более подробную информацию о других международных мероприятиях для экспортеров можно найти на сайте. Работу по поддержке предпринимателей проводят в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Со всеми возможными мерами поддержки можно ознакомиться на инвестиционном портале Подмосковья.