Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар об экспорте в Бразилию

Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар об экспорте в Бразилию. Он пройдет в онлайн-формате 4 февраля.

Вебинар пройдет при организации Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности, рассказали в региональном Мининвесте.

Спикером станет торговый представитель России в Бразилии Виктор Шереметкер. Он расскажет об экономической ситуации и основных направлениях торговки, а также о возможностях развития бизнеса и рисках.

Зарегистрироваться как участник можно по ссылке.

Больше информации об услугах Фонда размещено на официальном сайте.