Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар об экспорте в Бразилию
Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар об экспорте в Бразилию. Он пройдет в онлайн-формате 4 февраля.
Вебинар пройдет при организации Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности, рассказали в региональном Мининвесте.
Спикером станет торговый представитель России в Бразилии Виктор Шереметкер. Он расскажет об экономической ситуации и основных направлениях торговки, а также о возможностях развития бизнеса и рисках.
Зарегистрироваться как участник можно по ссылке.
Больше информации об услугах Фонда размещено на официальном сайте.
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