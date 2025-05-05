Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар об экспорте на Филиппины

Представители малого и среднего бизнеса Московской области смогут бесплатно узнать о возможностях работы на филиппинском рынке. Онлайн-вебинар об экспорте в республику пройдет 13 мая.

Торговый представитель России в Республике Филиппины Артем Цинамдзгвришвили расскажет о текущей экономической ситуации в стране, перспективных направлениях для экспорта, особенностях ведения бизнеса, а также о мерах государственной поддержки.

Мероприятие пройдет с 10:00 до 11:00 по московскому времени. Для участия необходимо зарегистрироваться до 09:00 13 мая на сайте exportmo.ru.

Кроме того, все интересующие вопросы можно задать специалисту Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области Анастасии Прибыловой по номеру +7 (495) 150-39-41 или по электронной почте.