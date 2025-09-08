Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар об экологических требованиях к предприятиям. На нем расскажут о нормах законодательства в области обращения с отходами, а также о штрафах за нарушения.

Как рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам предпринимателей Подмосковья, вебинар пройдет 18 сентября в 11:00 на площадке TrueConf.

Мероприятие направлено на повышение правовой грамотности и готовность владельцев бизнеса к соблюдению норм природоохранного законодательства. Спикерами станут эксперты отрасли и специалисты регионального Минэкологии. Они расскажут о том, как правильно обращаться с отходами, сортировать и утилизировать их, а также о заключении договоров на вывоз мусора.

«Особое внимание будет уделено нормативам, срокам хранения, отчетности и надзорным требованиям. Также в фокусе обсуждения — выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: как определить состав и объем выбросов, источники загрязнения, классы опасности веществ, порядок нормирования и контроля, документационное сопровождение, расчеты платы и сроки отчетности», — пояснили в ведомстве.

Участникам расскажут о санитарных нормах, санкциях за нарушения и многом другое. В результате предприниматели смогут избежать штрафов и снизить издержки.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.