Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар о создании стартапов

Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар об открытии своего дела. Он пройдет 19 февраля в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Вебинар организует центр «Мой бизнес». Его участники узнают о том, какой опыт в найме пригодится для открытия своего дела, как выбрать нишу для стартапа и составить план работы. Спикером мероприятия станет психолог, карьерный коуч, HR-эксперт Анастасия Черменина.

Вебинар будет доступен по ссылке.

Узнать больше о программах поддержки бизнеса, а также о планируемых тренингах можно на инвестиционном портале Подмосковья.