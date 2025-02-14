Сегодня 11:02 Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар о создании стартапов Фото: Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар об открытии своего дела. Он пройдет 19 февраля в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Вебинар организует центр «Мой бизнес». Его участники узнают о том, какой опыт в найме пригодится для открытия своего дела, как выбрать нишу для стартапа и составить план работы. Спикером мероприятия станет психолог, карьерный коуч, HR-эксперт Анастасия Черменина.
Вебинар будет доступен
по ссылке.
Узнать больше о программах поддержки бизнеса, а также о планируемых тренингах можно
на инвестиционном портале Подмосковья.
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