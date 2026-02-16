Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар о промышленном дизайне

Подмосковных предпринимателей приглаисли на бесплатный вебинар о трендах промышленного дизайна в 2026 году. Он пройдет в онлайн-формате 19 февраля.

Как рассказали в региональном Мининвесте, на встрече участникам расскажут об основах промышленного дизайна, его роли в создании современного продукта, ключевых принципах и этапах разработки, актуальных трендах и мерах поддержки предпринимателей.

Спикером выступит руководитель студии промышленного дизайна FORMA Дмитрий Мареев.

Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться по ссылке до 09:00 19 февраля.

Больше информации о мерах поддержки предпринимателей в Подмосковье — на инвестиционной карте.